Morta la neonata che ha smesso di respirare in casa a Roma | il decesso al Gemelli
Una bambina di tre mesi, ricoverata d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma a causa di un soffocamento, è deceduta nelle ultime ore. Le cause del soffocamento sono ancora sconosciute. La famiglia ha informato che il decesso è avvenuto nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell’ospedale. Sono in corso approfondimenti medici per chiarire le circostanze del decesso.
È morta la bambina di tre mesi ricoverata ieri d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma, per un soffocamento dalle cause sconosciute. Fatali l’arresto cardiaco e l’ipossia prolungate.🔗 Leggi su Fanpage.it
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