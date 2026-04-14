Morta la neonata che ha smesso di respirare in casa a Roma | il decesso al Gemelli

Una bambina di tre mesi, ricoverata d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma a causa di un soffocamento, è deceduta nelle ultime ore. Le cause del soffocamento sono ancora sconosciute. La famiglia ha informato che il decesso è avvenuto nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell’ospedale. Sono in corso approfondimenti medici per chiarire le circostanze del decesso.