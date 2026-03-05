Non solo la benzina | gli effetti della guerra su agroalimentare e prezzi

La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran sta influenzando anche il settore agroalimentare. I prezzi dei prodotti alimentari stanno salendo a causa dei rincari energetici, delle difficoltà nel reperire materie prime e delle complicazioni logistiche. Le tensioni internazionali stanno quindi colpendo indirettamente un comparto che dipende fortemente dai trasporti e dall’approvvigionamento di risorse.

Non sono solo i carburanti a risentire delle tensioni internazionali. La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran mette sotto pressione anche il comparto agroalimentare, stretto tra nuovi rincari energetici, problemi di approvvigionamento delle materie prime, tensioni sulla logistica e timori per la tenuta dei mercati. Le criticità riguardano due aspetti connessi: blocco delle esportazioni e aumento dei prezzi per i consumatori italiani. A lanciare l’allarme è Coldiretti, che parla apertamente del rischio di un nuovo shock energetico legato all’escalation in Medio Oriente e alla possibile compromissione di rotte e forniture strategiche. Il presidente Ettore Prandini ha ricordato come il comparto agricolo non abbia ancora assorbito completamente gli effetti delle crisi precedenti, la guerra in Ucraina tra tutti. 🔗 Leggi su Today.it

