Agrivoltaico | stop al progetto dalla Provincia

In provincia di Pavia, un progetto agrivoltaico è stato respinto dalla Provincia. Dopo aver bocciato diverse iniziative nella zona della Lomellina, ora anche nell’Oltrepò Pavese non si procederà con questa installazione. La decisione arriva in seguito alle valutazioni delle autorità locali, che hanno ritenuto opportuno non approvare più progetti di questo tipo nella regione. La vicenda si inserisce nel quadro più ampio delle autorizzazioni per impianti di energia rinnovabile.

RIVANAZZANO TERME (Pavia) Dopo diversi progetti presentati per la Lomellina e bocciati, ora tocca all’Oltrepò Pavese. La Provincia ha archiviato l’istanza per il rilascio del provvedimento relativo al progetto di un impianto agrivoltaico, denominato "Rivanazzano" che si doveva realizzare tra il territorio pavese e l’alessandrino che è confinante. L’impianto di potenza pari a 25.131,6 kWp con le relative opere connesse è stato proposto dalla società Eco Sunharvest srl. "La documentazione progettuale non risulta pienamente rispondente a quanto richiesto con la nota di completamento documentale – si legge nel decreto dell’amminisrazione provinciale –.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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