Agrivoltaico la sfida Sviluppo economico e tutela dell’agricoltura

La regione della Maremma si conferma tra le zone toscane più coinvolte dallo sviluppo dell’agrivoltaico, una tecnologia che combina la coltivazione agricola con la produzione di energia solare. Questa modalità permette di sfruttare gli spazi per entrambe le attività, creando un modello che integra produzione e tutela del territorio. L’interesse verso questa soluzione si registra in un contesto di crescente attenzione alle fonti rinnovabili e alla sostenibilità ambientale.

La Maremma si conferma uno dei territori toscani più interessati dalla crescita dell’ agrivoltaico, la tecnologia che unisce produzione agricola ed energia solare. Un fenomeno che negli ultimi anni ha acceso il confronto tra sviluppo economico, tutela del paesaggio e futuro dell’agricoltura locale. La provincia di Grosseto è un’area strategica per gli investimenti nel settore delle rinnovabili. L’agrivoltaico, in particolare, viene presentato dagli operatori come una soluzione capace di garantire redditività alle imprese agricole e, al tempo stesso, contribuire agli obiettivi energetici nazionali. Il dibattito resta però aperto. Da un lato si sottolineano le opportunità legate alla diversificazione delle attività agricole e alla stabilizzazione dei redditi.🔗 Leggi su Lanazione.it

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