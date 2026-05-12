Agrigento a luci rosse | vi porto nelle vie del piacere un mondo nascosto di cui nessuno parla più

Nel centro storico di Agrigento ci sono vicoli che appaiono lasciati all’abbandono, con porte murate e palazzi in rovina. Le insegne sono scolorite e i cortili sono ricoperti dall’umidità, mentre dalle finestre non si vede traccia di persone. Un ambiente che, un tempo frequentato, ora sembra dimenticato, senza più segni evidenti di vita o attività.

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