Berrettini a luci rosse | Vi spiego perchè il tennis è lo sport più sexy del mondo

Da gazzetta.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un video pubblicato sui social di TennisChannel mostra Matteo Berrettini nel format

TennisChannel ha pubblicato sui suoi canali social un breve video con Matteo Berrettini, protagonista del format "ConfessionalCart". Quando gli chiedono delle somiglianze tra tennis e sesso, l'italiano risponde così. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Berrettini a luci rosse: “Vi spiego perchè il tennis è lo sport più sexy del mondo”

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