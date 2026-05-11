Riuso sociale nuova vita per 100 vecchie bici del bike sharing cittadino
A Bergamo, 100 biciclette del servizio di bike sharing cittadino sono state destinate al riutilizzo sociale. Il Comune e ATB Mobilità hanno approvato questa iniziativa, che coinvolge sette associazioni locali. Le bici, ormai fuori servizio, saranno assegnate a progetti di supporto e integrazione sociale, offrendo una seconda vita a mezzi ormai inutilizzati. La collaborazione mira a favorire l’inclusione e il sostegno alla comunità.
SOSTENIBILITÀ. Dal Comune di bergamo e ATB Mobilità via libera al riuso sociale delle vecchie BiGi, coinvolte sette realtà bergamasche. Le storiche biciclette bianche e rosse del servizio di bike sharing «La BiGi» tornano a circolare a Bergamo con una nuova funzione sociale e ambientale. Comune di Bergamo e Atb Mobilità hanno assegnato gratuitamente 100 biciclette dismesse a sette enti del Terzo Settore impegnati in progetti di inclusione, sostenibilità e riuso. Le bici, utilizzate fino al 2021 nel servizio di sharing cittadino e poi sostituite dalle attuali biciclette gialle, saranno recuperate, sistemate e riutilizzate dalle associazioni del territorio.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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Dal Comune di bergamo e ATB Mobilità via libera al riuso sociale delle vecchie BiGi, coinvolte sette realtà bergamasche. x.com
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