Agricoltura Sos occupazione Aiuti economici per favorire il ricambio generazionale

Nella sede locale della Confederazione Italiana Agricoltori si è discusso di questioni legate al settore agricolo, in particolare del problema del turnover e del ricambio generazionale. Durante l'incontro sono stati presentati aiuti economici destinati a chi desidera investire nell'agricoltura e a favorire l'ingresso di nuove generazioni nel settore. L'attenzione si è concentrata sulle possibili opportunità per valorizzare il lavoro agricolo e sostenere chi vuole avviare un'attività in questo ambito.

Agricoltura, Sos turnover e ricambio generazionale. Nella sede pontremolese della Confederazione Italiana Agricoltori si è parlato di futuro e nuove opportunità per chi vuole investire nel settore primario. Davanti a un pubblico attento e al presidente della Cia Toscana nord ovest Luca Simoncini, il responsabile tecnico regionale della Cia, Francesco Sassoli, ha illustrato i contenuti della misura SRE01, uno degli strumenti più attesi del Complemento per lo Sviluppo Rurale della Toscana. Mette a disposizione 100mila euro a fondo perduto per i giovani fino a 40 anni che intendono insediarsi per la prima volta in agricoltura, avviando una start up o subentrando nella gestione di un’azienda esistente.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Agricoltura, Sos occupazione. Aiuti economici per favorire il ricambio generazionale Notizie correlate Scattano gli incentivi al part time per favorire il ricambio generazionalePart-time incentivato per consentire l’accompagnamento alla pensione e, in seconda battuta, il ricambio generazionale nelle aziende. Leggi anche: Professioni, Dalla Mutta (Enpacl): "Favorire il ricambio generazionale costante dei consulenti lavoro" Panoramica sull’argomento Si parla di: Agricoltura, Sos occupazione. Aiuti economici per favorire il ricambio generazionale. Agricoltura, Sos occupazione. Aiuti economici per favorire il ricambio generazionalePontremoli, bando da 40 milioni per giovani under 40 con un piano aziendale. Focus in sede Cia con Simoncini e Sassoli: Il trend marca la soglia dei 57 anni. lanazione.it Bonus agricoltura fino a 70.000 euro per i giovani, come presentare istanzaI giovani agricoltori possono ricevere un premio di primo insediamento fino a 70.000 euro. Ecco le istruzioni per accedere al bonus agricoltura. money.it