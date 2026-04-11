Svolta nell'omicidio di Cristiano Molè crivellato di proiettili nella sua auto a Corviale | 4 arresti all'alba
Quattro persone sono state arrestate questa mattina dai carabinieri e dagli agenti della Squadra Mobile in relazione all'omicidio di Cristiano Molè, avvenuto a Corviale. La vittima, di 33 anni, era a bordo della sua auto quando è stato colpito da più proiettili. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato all'esecuzione degli arresti nelle prime ore del giorno.
Quattro persone sono state arrestate questa mattina dai carabinieri e dagli agenti della Squadra Mobile per l'omicidio del 33enne Cristiano Molè a Corviale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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