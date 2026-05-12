Agguato alla ex la prende per i capelli e le stacca una ciocca | arrestato per lesioni

Un episodio di violenza si è verificato a Jesi, in zona Porta Valle, durante il giorno, coinvolgendo un uomo di 53 anni di origini albanese, arrestato dalle forze dell'ordine. Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha aggredito l’ex compagna, prendendola per i capelli e staccandole una ciocca. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’aggressore.

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