Agguato alla ex la prende per i capelli e le stacca una ciocca | arrestato per lesioni

Da anconatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un episodio di violenza si è verificato a Jesi, in zona Porta Valle, durante il giorno, coinvolgendo un uomo di 53 anni di origini albanese, arrestato dalle forze dell'ordine. Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha aggredito l’ex compagna, prendendola per i capelli e staccandole una ciocca. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’aggressore.

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JESI – Un agguato in pieno giorno, in zona Porta Valle, finito con l'arresto di un muratore, di origine albanese, di 53 anni. L'uomo ieri ha aggredito l’ex compagna di 55 anni, di origine cubana e anche la figlia 35enne che però non ha sporto denuncia. Prima di pranzo il 53enne si è presentato.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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