Chiede il biglietto a una passeggera | autista aggredita selvaggiamente Strappata anche una ciocca di capelli

Un’autista di un autobus nel Casertano è stata brutalmente aggredita da una passeggera dopo averle chiesto il biglietto. Durante l’episodio, la donna ha anche strappato una ciocca di capelli alla conducente. L’incidente si è verificato in un momento in cui l’autista aveva semplicemente richiesto il documento di viaggio alla passeggera.

La conducente di un bus nel Casertano è stata aggredita selvaggiamente da una passeggera. La colpa dell’autista sarebbe stata quella di chiedere il biglietto. L’addetta al trasporto pubblico è stata trascinata dal sedile di guida e assalita fisicamente. Quando sono giunte sul posto le forze dell’ordine, i carabinieri hanno persino ritrovato una ciocca di capelli della vittima, strappata nella colluttazione. A riportare la notizia è Fanpage.it, che inoltre riferisce la denuncia del sindacato Usb della Campania, che ha commentato: “Un episodio gravissimo di aggressione e violenza ai danni di un’operatrice del trasporto pubblico locale nel Casertano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

