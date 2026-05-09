Uomo ucciso a martellate la difesa attende le perizie | Un coltello e una ciocca di capelli provano la colluttazione

Un uomo è stato ucciso a coltellate e colpito con un martello in un insediamento di San Severo, in provincia di Foggia. La difesa dell’indagato, accusato dell’omicidio, attende ancora le perizie che potrebbero chiarire le dinamiche della colluttazione, tra cui analisi di un coltello e di una ciocca di capelli trovati sul luogo. Il Tribunale del Riesame di Bari ha confermato la misura cautelare in carcere per l’uomo, respingendo la richiesta di revoca o attenuazione.

Omicidio al ‘Ghetto Arena’, il Tribunale del Riesame di Bari ha respinto l’istanza di revoca o attenuazione della misura cautelare in carcere a carico di Toure Boubakar, indagato per l'omicidio del cittadino gambiano Nyassi Mamina, avvenuto lo scorso 13 marzo presso l’insediamento di San Severo.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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