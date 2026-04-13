Omicidio a Foggia | uomo ucciso a colpi di arma da fuoco in via Caracciolo

Una sparatoria ha provocato la morte di un uomo a Foggia, in via Caracciolo. La vittima, incensurata, è stata colpita da diversi proiettili e le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per i rilievi. La dinamica dell’accaduto e le eventuali motivazioni sono al momento oggetto di indagine. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta nell’episodio.

Un uomo incensurato è stato ucciso questa sera a Foggia, in via Caracciolo, raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco. L’agguato si è consumato in strada, in circostanze ancora tutte da chiarire, lasciando sgomenta la comunità locale.Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, ma per la.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: Foggia, uomo ucciso per strada con colpi d'arma da fuoco Leggi anche: Omicidio a colpi di arma da fuoco nella notte. Ucciso un uomo nell'Aretino: il presunto autore arrestato dalla polizia Foggia, nipote del boss Moretti ucciso a colpi di pistola Argomenti più discussi: Omicidio Giovanni Mastropasqua: il nodo della premeditazione in un video e oltre 60 testi da ascoltare; Treviglio, l'uomo che ha travolto e ucciso Flavio è indagato per omicidio stradale ma resta a piede libero; Esploso colpo di pistola: portato in ospedale, muore un uomo di 50 anni; Lite sfocia in sangue, accoltellamento nel cuore della notte: omicidio in una macelleria. Fermato un uomo. Morto dopo l'aggressione a Massa: con l'accusa di omicidio volontario e concorso in omicidio volontario fermati un minorenne e due maggiorenni romeni. Giro di vite della Prefettura sulla movida Andrea Marotta; riprese e montaggio Andrea Pieri - facebook.com facebook Il video dei figli di Deanna Mambelli, presunta vittima di Luca Spada: «Fatta l'autopsia non avremmo mai pensato a un sospetto omicidio» x.com