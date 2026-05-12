Uno studente con disabilità coinvolto in un episodio di aggressione presso l’università ha deciso di affrontare la vicenda sfidando i suoi aggressori. Prima del processo, ha depositato una lettera in cui spiega come ha scelto di non provare odio nei confronti di chi lo ha colpito. La vicenda ha suscitato attenzione e discussioni sulla gestione dei casi di violenza tra studenti.

? Punti chiave Come ha fatto Davide a non provare odio per i suoi aggressori?. Cosa contiene la lettera depositata dallo studente prima del processo?. Perché tra i cinque responsabili dell'aggressione figurano tre minorenni?. Quali sono le conseguenze fisiche permanenti subite dallo studente dopo l'accoltellamento?.? In Breve Aggressione avvenuta tra via Montegrappa e via Rosales alle ore 3:00 del 12 ottobre 2025.. Cinque aggressori coinvolti nel ferimento di Davide, tra cui tre soggetti minorenni.. Udienza per il processo fissata per il 20 maggio presso il tribunale competente.. L'attacco ha causato perdita permanente dell'uso delle gambe e shock emorragico massivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aggressione Bocconi: lo studente invalido sfida i suoi assalitori

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Argomenti più discussi: Ho perso le gambe, non la voglia di vivere. Ai ragazzi che mi hanno accoltellato dico: non siete perduti; Davide, colpito dal branco: Il mio corpo è un fantasma. Ai miei aggressori dico: non siete perduti; Aggredito per 50 euro | il messaggio di perdono dello studente Bocconi.

Qualche consiglio su come citare in giudizio la Bocconi per danni civili? reddit

Paolo Baroli (@PoldoB) / Posts / X x.com

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