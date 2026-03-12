Aggressione brutale a Milano | studente della Bocconi accoltellato per 50 euro chiesto il processo immediato per due giovani

Un giovane studente della Bocconi è stato accoltellato a Milano durante un episodio di violenza che ha coinvolto cinque persone contro uno. L’attacco ha avuto luogo nel centro della città e la vittima ha subito una ferita per circa 50 euro. La procura ha chiesto il processo immediato per due giovani coinvolti nell’aggressione.

Antefatto: un'aggressione in cinque contro uno. Un episodio di violenza estrema avvenuto nel cuore di Milano potrebbe presto arrivare direttamente a processo. La Procura di Milano ha richiesto il processo immediato per due ragazzi di 18 anni arrestati lo scorso novembre insieme ad altri tre minorenni. Le accuse sono molto pesanti: rapina aggravata e tentato omicidio aggravato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo avrebbe aggredito uno studente universitario di 22 anni della Bocconi nella zona di corso Como, con l'obiettivo di rapinarlo. Per sottrargli soltanto 50 euro, i cinque lo avrebbero prima pestato e poi colpito con un coltello.

