Nella serata di giovedì 19 marzo a Livorno, un uomo di 48 anni ha preso la pistola di una guardia giurata al pronto soccorso durante un diverbio e ha tentato di sparare contro un’altra persona. Fortunatamente, l’arma era scarica e nessuno è rimasto ferito. L’episodio si è verificato mentre il paziente aspettava al triage, creando momenti di grande tensione.

Scene di ordinaria follia nella serata di giovedì 19 marzo all’ospedale di Livorno dove, dopo un acceso diverbio, un paziente di 48 anni in attesa al triage si impossessa della pistola di una guardia giurata e preme il grilletto contro un’altra persona ma, per fortuna, l’arma era scarica. Come è nata la lite. Come ricostruito dai quotidiani locali, nelle scorse ore al pronto soccorso del nosocomio livornese due pazienti erano in attesa del loro turno per essere chiamati dal personale sanitario. Uno di essi, a un certo punto, avrebbe iniziato a inveire e insultare i medici per motivi non meglio precisati. Quelle parole, per il 48enne, sono risultate inaccettabili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ruba la pistola alla guardia al pronto soccorso e prova a sparare: l'aggressione choc a Livorno

Articoli correlati

Leggi anche: Ancora un’aggressione al pronto soccorso di Novara: tenta di strappare la pistola ad una guardia

Ruba la pistola al vigilante all'ospedale di Livorno e tenta di sparare al paziente, arrestato: arma scaricaMomenti di terrore nella notte al Pronto Soccorso dell’ospedale di Livorno, dove una lite tra due persone in attesa poteva degenerare in tragedia.

Contenuti utili per approfondire Ruba la pistola alla guardia al pronto...

Temi più discussi: Livorno, litiga durante l'attesa in pronto soccorso, ruba la pistola ad un vigilante e preme il grilletto ma è scarica: arrestato; Ruba la pistola alla guardia giurata e spara a un paziente, ma il colpo non esplode: terrore al pronto soccorso; Livorno, ruba la pistola a un vigilante e tenta di sparare a un paziente: follia al pronto soccorso; Ruba la pistola a un vigilante e tenta di sparare, terrore al Pronto Soccorso.

Ruba la pistola al vigilante all'ospedale di Livorno e tenta di sparare al paziente, arrestato: arma scaricaAl Pronto Soccorso dell'ospedale di Livorno un uomo ha rubato la pistola a una guardia giurata e ha premuto il grilletto. L'arma era però scarica ... virgilio.it

Ruba la pistola a un vigilante e la punta contro un pazienteLIVORNO: Follia nella notte in ospedale: un diverbio è degenerato e uno dei due litiganti è stato arrestato dopo aver sottratto l'arma a una guardia giurata ... toscanamedianews.it

Era agli arresti domiciliari ma ruba un forno all’interno d una casa: fermato da un finanziere - facebook.com facebook

Furto da film nella fabbrica di Prada, commando ruba scarpe per centinaia di migliaia di euro x.com