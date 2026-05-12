Un giovane è stato aggredito a Milano da un gruppo di ragazzi, riportando gravi ferite che lo hanno costretto a trascorrere del tempo in terapia intensiva. Ora si trova in carrozzina, mentre si cercano risposte su come sia riuscito a sopravvivere alle conseguenze dell’attacco. Sono ancora da chiarire le modalità dell’aggressione e le ferite riportate, che hanno avuto un impatto permanente sulla sua mobilità.

? Domande chiave Come ha fatto Davide a sopravvivere alle visioni in terapia intensiva?. Quali ferite fisiche ha riportato dopo l'attacco della baby gang?. Perché il giovane ha deciso di non provare odio verso gli aggressori?. Cosa accadrà durante l'udienza legale fissata per il 20 maggio?.? In Breve Aggressione commessa da cinque giovani inclusi tre minorenni vicino a Corso Como. Causa legale fissata per il 20 maggio per l'episodio di ottobre. Davide Simone Cavallo ha riportato diciotto ferite ai polsi e fori al petto. Lo studente Bocconi ha subito l'uso di fentanyl, morfina e propofol in terapia intensiva. Il ventiduenne Davide Simone Cavallo ha deciso di rompere il silenzio sulla notte del 12 ottobre trascorsa vicino a Corso Como a Milano, quando l’aggressione subita da una baby gang lo ha costretto all’uso della carrozzina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aggressione a Milano: il racconto del giovane ora in carrozzina

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La commovente lettera di Davide, lo studente di 22 anni sopravvissuto alla violenta aggressione di Milano dello scorso ottobre a opera di 5 giovanissimi, di cui 3 minorenni: Non odio chi mi ha fatto questo. Il racconto del dolore, della riabilitazione e della sc x.com

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