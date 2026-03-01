Tram deragliato a Milano la botta al piede mezz’ora di dolore e il mancamento Il racconto del tramviere e le telecamere al setaccio

A Milano, un tram si è improvvisamente derailato, causando un incidente durante il servizio. Un tramviere ha raccontato di aver avvertito, circa mezz’ora prima, un dolore intenso al piede dopo un trauma accidentale, che poi si è trasformato in un mancamento. Le telecamere di sorveglianza sono state esaminate per ricostruire quanto avvenuto e chiarire i dettagli dell’incidente.

Milano – Non un malore immediatamente conseguente al “dolore alla gamba”. Bensì un mancamento arrivato dopo circa mezz’ora di fitte dovute a un trauma fortuito a un piede riportato mentre era già in servizio. Almeno questa è la versione che il sessantenne Pietro M., che era alla guida del tram 9 deragliato venerdì pomeriggio in viale Vittorio Veneto, avrebbe riferito a soccorritori e medici che l’hanno accompagnato e curato al Niguarda dopo l’impatto contro il palazzo d’angolo tra viale Vittorio Veneto e via Lazzaretto. Chi sono le vittime del tram deragliato: Ferdinando Favia morto davanti alla compagna e Abdou Karim Toure La spiegazione... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il tram deragliato a Milano è stato rimosso dalla strada e posto sotto sequestro.

