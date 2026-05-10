Minorenne violenta una ragazza in centro a Milano il racconto della giovane | Mi ha afferrata e trascinata via

Da fanpage.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ragazza minorenne ha subito un'aggressione sessuale in centro a Milano dopo una serata in discoteca con amici. La vittima ha riferito di essere stata afferrata con forza e trascinata contro la sua volontà da un coetaneo. La giovane ha raccontato che l'aggressore le ha afferrato il braccio e l'ha condotta in un luogo isolato, dove si sarebbe verificata l'aggressione. La polizia sta indagando sull'accaduto.

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"Mi ha afferrato con forza il braccio e mi ha trascinato contro la mia volontà": il racconto della ragazza che è stata vittima di un'aggressione sessuale in centro a Milano dopo una notte trascorsa in discoteca con gli amici.🔗 Leggi su Fanpage.it

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