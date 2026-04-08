Una madre racconta come suo figlio, vittima di un episodio violento, abbia ancora difficoltà a muoversi e a riprendere una vita normale. L’uomo, studente presso un’università milanese, è stato aggredito con calci, pugni e coltellate. La donna afferma che il percorso di recupero sarà lungo e che il suo ragazzo non sarà più come prima. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale.

Milano – “Mio figlio si alza e fa qualche passo, se sorretto. La strada per tornare ad avere una vita è ancora lunga. E di certo non sarà mai più come prima”. Stefania è la madre del giovane di 22 anni, studente della Bocconi, aggredito per 50 euro da cinque ragazzi (di cui tre minorenni) la notte del 12 ottobre in zona corso Como. Due fendenti lo hanno quasi dissanguato perforandogli tre arterie toraciche e lesionandogli il midollo spinale. Ha riportato danni gravissimi. Il mese scorso la Procura ha chiesto il processo con rito immediato per i due 18enni che erano stati arrestati insieme agli altri tre ragazzi il 18 novembre, con l’accusa di tentato omicidio e rapina aggravata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stefania, la mamma dello studente Bocconi picchiato e accoltellato: “Mio figlio non sarà più come prima”

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