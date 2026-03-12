Cinque calciatrici della nazionale femminile iraniana hanno lasciato l'hotel in cui erano state ospitate, riuscendo a eludere le forze di sicurezza di Teheran. Le atlete, che avevano ottenuto visti umanitari per l’Australia, sono state riprese mentre scappavano, inseguiti dai rappresentanti del regime. Il video della fuga mostra l'intera scena di come siano riuscite a uscire dal luogo senza essere fermate.

Le cinque calciatrici della nazionale femminile iraniana, che hanno accettato i visti umanitari da parte dell’Australia, sono fuggite dall’hotel che le ospitava inseguite dalle forze del regime di Teheran. Le atlete sono ora al sicuro e hanno accettato di rimanere in Australia anche per paura delle ritorsioni, una volta rientrate in patria, a causa del rifiuto di intonare l’inno nazionale nel corso di una partita della Coppa d’Asia in segno di protesta contro il regime. La capitana Zahra Ghanbari, Fatemeh Pasandideh, Zahra Sarbali, Atefeh Ramezanizadeh e Mona Hamoudi sono riuscite a fuggire. Il video pubblicato da Fox News racconta i momenti drammatici della fuga delle cinque atlete iraniane dall’hotel che ospitava la nazionale femminile iraniana, impegnata nella Coppa d’Asia in Australia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il video della fuga delle cinque calciatrici iraniane: così da sole hanno eluso gli agenti di Teheran

