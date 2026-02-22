Agenti della Digos salvano sette persone dall’incendio di un palazzo in centro a Firenze

Le fiamme divampate in via Cavour, a causa di un cortocircuito, hanno costretto sette persone a mettersi in salvo dalle fiamme che hanno avvolto un edificio nel centro di Firenze. Gli agenti della Digos intervenuti sul posto hanno aiutato i residenti a uscire dall’edificio, evitando conseguenze peggiori. I vigili del fuoco stanno ancora lavorando per domare l’incendio e verificare eventuali danni strutturali. La strada rimane chiusa al traffico in attesa delle operazioni di messa in sicurezza.

FIRENZE – Fiamme nella notte in via Cavour, a due passi dai palazzi di Regione, prefettura e Provincia. Solo il coraggio e la prontezza di due agenti della Digos hanno evitato che un incendio si trasformasse in una strage. Il bilancio finale parla di sette persone tratte in salvo, tra cui diversi anziani, accompagnati fuori dalle proprie abitazioni mentre il fumo denso stava già invadendo le scale dello stabile. Tutto è iniziato durante un normale servizio di controllo del territorio a tutela degli obiettivi sensibili. La pattuglia della questura stava transitando in via Cavour quando il silenzio della notte è stato squarciato da un forte boato: il fragore dei vetri che esplodevano sotto la pressione del calore. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Firenze: incendio in un palazzo di via Cavour. Sette persone salvate. L’allarme dato da una pattuglia della DigosUn incendio ha colpito un edificio in via Cavour a Firenze, probabilmente a causa di un cortocircuito elettrico.

Alcuni cybercriminali cinesi hanno rubato i dati di 5.000 agenti della Digospartner utilizziamo cookie e metodi simili per riconoscere i visitatori e ricordare le loro preferenze. Potremmo anche utilizzare queste tecnologie per valutare l'efficacia delle campagne pubblicitari ... wired.it

Digos nel mirino dell'intelligence cinese: sottratti i dati di 5000 agenti tra il 2024 e il 2025Tra 2024 e 2025 un attacco informatico attribuito a gruppi legati all'intelligence cinese avrebbe sottratto dai database del Viminale i dati di circa 5.000 agenti Digos. L’intrusione, avvenuta durante ... hwupgrade.it

WIRED riporta di un nuovo cyberattacco contro il Ministero degli Interni da parte di hacker cinesi. Violati i dati sensibili di 5.000 agenti della DIGOS tra il 2024 e il 2025. Sottratti nomi e sedi di chi segue antiterrorismo e dissidenti di Pechino. x.com

PERCHE' SERVONO INVESTIMENTI IN SICUREZZA Hacker cinesi (leggi APT) “bucano” il ministero degli Interni: “Rubati i dati di 5mila agenti Digos” I dati di 5mila agenti della Digos nelle mani degli hacker cinesi grazie a un’accesso abusivo ai sistemi digit - facebook.com facebook