Anni di minacce e botte all’ex compagna | condannato a 3 anni e 8 mesi

Un uomo di 46 anni è stato condannato a 3 anni e 8 mesi di reclusione dopo aver subito quasi quindici anni di minacce, controlli e violenze da parte dell’ex compagna. La vicenda si è conclusa con una denuncia presentata alle autorità, che hanno portato alla condanna dell’uomo. La sentenza riguarda comportamenti violenti e intimidatori durante tutto il periodo della relazione.

Per quasi quindici anni ha vissuto in una relazione segnata da controllo, minacce e violenze. Una storia che si è conclusa con una denuncia ai carabinieri e con la condanna dell’uomo, un tunisino di 46 anni, a 3 anni e 8 mesi di reclusione. La vittima è una giovane genovese che per molto tempo aveva convinto se stessa di essere innamorata di quell’uomo molto più grande di lei, nonostante il suo comportamento ossessivo e aggressivo. La convivenza era durata meno di un anno. La donna aveva deciso di tornare a vivere con la propria famiglia, ma il legame con l’ex compagno non si era mai interrotto del tutto. Continuava infatti a pagargli affitto e spese correnti, mentre lui pretendeva denaro e rapporti sessuali. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

