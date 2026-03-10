Bonus assunzioni 2026 | meno incentivi per giovani e over 35 agevolazioni confermate per le donne

Con la conversione del decreto Milleproroghe, gli incentivi per le assunzioni subiscono modifiche. Gli sgravi fiscali per giovani under 35 e disoccupati over 35 nel Mezzogiorno vengono ridotti, ma rimangono validi fino ad aprile 2026. Le agevolazioni per le donne, invece, sono confermate. La normativa riguarda le imprese che assumono lavoratori in queste categorie e si applica fino alla scadenza stabilita.

Con la conversione in legge del decreto Milleproroghe cambiano gli incentivi alle assunzioni: gli sgravi per giovani under 35 e disoccupati over 35 nel Mezzogiorno vengono ridotti ma prorogati fino ad aprile 2026. Resta invece pieno e viene esteso per tutto il 2026 il bonus contributivo per le aziende che assumono donne svantaggiate.