Bonus da 800 euro per giovani donne e Zes | assunzioni agevolate nel decreto Primo Maggio

Da quifinanza.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Primo Maggio, che include alcune misure relative alle assunzioni nel settore del lavoro. Tra queste ci sono bonus da 800 euro destinati a giovani, donne e zone economiche speciali. La norma mira a incentivare l’occupazione attraverso agevolazioni specifiche per determinate categorie e aree geografiche. La pubblicazione ufficiale del decreto è prevista a breve.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il cosiddetto decreto Primo Maggio, che contiene una serie di misure sul lavoro. Tra queste, anche il rinnovo di molti bonus per l’assunzione a tempo indeterminato di varie categorie di lavoratori, già presenti ma in scadenza o appena scaduti. Si tratta di incentivi per le aziende, che quindi non hanno un impatto diretto sul salario dei lavoratori. L’intenzione di questi bonus non è aumentare gli stipendi, quanto far crescere le assunzioni a tempo indeterminato, che concedono alle famiglie maggiore stabilità. Il bonus donne del decreto Primo Maggio. Come evidenziato anche dal comunicato stampa ufficiale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il primo tra i bonus a essere stato approvato è quello per l’assunzione a tempo indeterminato delle donne.🔗 Leggi su Quifinanza.it

bonus da 800 euro per giovani donne e zes assunzioni agevolate nel decreto primo maggio
© Quifinanza.it - Bonus da 800 euro per giovani, donne e Zes: assunzioni agevolate nel decreto Primo Maggio

Notizie correlate

Bonus giovani, donne e Zes: tutti gli incentivi prorogati nel decreto Primo MaggioIl dl Lavoro proroga gli incentivi per l'assunzione di giovani under 35, donne e nella Zes tramite un esonero contributivo del 100%.

Decreto Lavoro: bonus fino a 650 euro per giovani e donne nelle ZES? Cosa sapere Governo prepara decreto lavoro con bonus fino a 650 euro per giovani e donne ZES.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Lavoro, via libera Cdm a decreto 1° maggio. Meloni: Stanziato 1 miliardo per incentivi; Lavoro, arrivano i bonus 2.0: ecco i nuovi incentivi per donne, giovani e Zes; Decreto lavoro, i bonus giovani-donne fino a 650 e 800 euro; Bonus Autoimpiego Under 35: Fino a 18.000 Euro in 3 Anni per le Partite IVA.

bonus da bonus da 800 euroDecreto lavoro, i bonus giovani-donne fino a 650 e 800 euroROMA Al via i nuovi bonus per le assunzioni di giovani, donne e nelle aree Zes, oltre a un nuovo incentivo per la trasformazione dei contratti da tempo determinato a indeterminato. Gli incentivi valgo ... corrieredellacalabria.it

bonus da bonus da 800 euroDecreto Primo Maggio 2026 approvato: bonus donne fino a 800 euro, under 35 e salario giusto. Tutto quello che cambiaIl Consiglio dei Ministri ha dato il via libera oggi al decreto lavoro. Esoneri contributivi al 100% per chi assume donne disoccupate e giovani under 35. Nuove regole per i rider. E il salario giusto ... alphabetcity.it

Digita per trovare news e video correlati.