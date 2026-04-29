Bonus da 800 euro per giovani donne e Zes | assunzioni agevolate nel decreto Primo Maggio

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Primo Maggio, che include alcune misure relative alle assunzioni nel settore del lavoro. Tra queste ci sono bonus da 800 euro destinati a giovani, donne e zone economiche speciali. La norma mira a incentivare l’occupazione attraverso agevolazioni specifiche per determinate categorie e aree geografiche. La pubblicazione ufficiale del decreto è prevista a breve.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il cosiddetto decreto Primo Maggio, che contiene una serie di misure sul lavoro. Tra queste, anche il rinnovo di molti bonus per l’assunzione a tempo indeterminato di varie categorie di lavoratori, già presenti ma in scadenza o appena scaduti. Si tratta di incentivi per le aziende, che quindi non hanno un impatto diretto sul salario dei lavoratori. L’intenzione di questi bonus non è aumentare gli stipendi, quanto far crescere le assunzioni a tempo indeterminato, che concedono alle famiglie maggiore stabilità. Il bonus donne del decreto Primo Maggio. Come evidenziato anche dal comunicato stampa ufficiale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il primo tra i bonus a essere stato approvato è quello per l’assunzione a tempo indeterminato delle donne.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Bonus da 800 euro per giovani, donne e Zes: assunzioni agevolate nel decreto Primo Maggio Notizie correlate Bonus giovani, donne e Zes: tutti gli incentivi prorogati nel decreto Primo MaggioIl dl Lavoro proroga gli incentivi per l'assunzione di giovani under 35, donne e nella Zes tramite un esonero contributivo del 100%. Decreto Lavoro: bonus fino a 650 euro per giovani e donne nelle ZES? Cosa sapere Governo prepara decreto lavoro con bonus fino a 650 euro per giovani e donne ZES. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Lavoro, via libera Cdm a decreto 1° maggio. Meloni: Stanziato 1 miliardo per incentivi; Lavoro, arrivano i bonus 2.0: ecco i nuovi incentivi per donne, giovani e Zes; Decreto lavoro, i bonus giovani-donne fino a 650 e 800 euro; Bonus Autoimpiego Under 35: Fino a 18.000 Euro in 3 Anni per le Partite IVA. Decreto lavoro, i bonus giovani-donne fino a 650 e 800 euroROMA Al via i nuovi bonus per le assunzioni di giovani, donne e nelle aree Zes, oltre a un nuovo incentivo per la trasformazione dei contratti da tempo determinato a indeterminato. Gli incentivi valgo ... corrieredellacalabria.it Decreto Primo Maggio 2026 approvato: bonus donne fino a 800 euro, under 35 e salario giusto. Tutto quello che cambiaIl Consiglio dei Ministri ha dato il via libera oggi al decreto lavoro. Esoneri contributivi al 100% per chi assume donne disoccupate e giovani under 35. Nuove regole per i rider. E il salario giusto ... alphabetcity.it Bonus mobili ed elettrodomestici, novità in arrivo: come ottenere il rimborso da 2.500 euro e cosa puoi acquistare Capire bene alcuni passaggi è fondamentale per non perdere il beneficio - facebook.com facebook Edicole, dalla Regione 300mila euro per la Toscana diffusa. Bonus da 2mila euro ai punti vendita x.com