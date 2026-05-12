Africa il piano del Gmm | formazione e tutela delle donne nel 2026
Un nuovo piano presentato dal Gmm mira a promuovere l’istruzione e la tutela delle donne in Africa entro il 2026. Tra gli obiettivi principali ci sono iniziative per migliorare l’accesso all’educazione e programmi specifici per proteggere le donne in Benin. Il piano si concentra anche su strategie per trattenere le menti più brillanti del continente, cercando di ridurre la fuga di talenti.
? Punti chiave Come può l'istruzione fermare la fuga delle menti più brillanti?. Cosa prevede il nuovo piano per proteggere le donne in Benin?. Perché il futuro dell'Africa dipende dalla formazione dei nuovi professionisti?. Chi guiderà i progetti di sviluppo sociale nel prossimo triennio?.? In Breve Nuova struttura per 40 ragazze prevista nel villaggio di Madjavi in Benin.. Franco Fasoli nominato vicepresidente insieme al nuovo direttivo per il triennio.. Obiettivo prevenire l'impoverimento strutturale del continente tramite la formazione professionale.. Centro d'accoglienza di Mougnon in Benin oggetto di ampliamento per la tutela femminile..🔗 Leggi su Ameve.eu
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