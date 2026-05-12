Africa il piano del Gmm | formazione e tutela delle donne nel 2026

Un nuovo piano presentato dal Gmm mira a promuovere l’istruzione e la tutela delle donne in Africa entro il 2026. Tra gli obiettivi principali ci sono iniziative per migliorare l’accesso all’educazione e programmi specifici per proteggere le donne in Benin. Il piano si concentra anche su strategie per trattenere le menti più brillanti del continente, cercando di ridurre la fuga di talenti.

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