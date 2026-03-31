A San Mauro Pascoli è stata costituita l’associazione ‘Le Rose di Oriana Aps’, dedicata alla tutela dei diritti delle donne. La creazione di questa organizzazione arriva in memoria di Oriana, vittima di femminicidio nel 2023. La neonata associazione si propone di sostenere le donne e promuovere iniziative contro la violenza di genere.

Alla guida dell’associazione è stata nominata presidente Daniela Zaghini, affiancata da Barbara Sorrentino (vicepresidente) e Giorgia Lazzarini (segretaria) Nasce a San Mauro Pascoli l’associazione ‘Le Rose di Oriana Aps’ per la tutela dei diritti delle donne. Il nome richiama il ricordo di Oriana Brunelli, vittima di femminicidio nel 2023, e si fa simbolo della volontà di trasformare il dolore in impegno concreto e consapevolezza. “L’associazione - informa una nota - si propone di promuovere momenti di riflessione e sensibilizzazione sul tema della violenza di genere, con l’obiettivo di offrire un primo punto di riferimento per le donne che vivono situazioni di difficoltà. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Nel ricordo di Oriana, vittima di femminicidio nel 2023, nasce un'associazione che tutela i diritti delle donne

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