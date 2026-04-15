Alloggi per gli universitari | Così affitti accessibili
In un nuovo progetto, la Regione ha annunciato la creazione di un campus universitario diffuso a Pavia, con l’obiettivo di favorire alloggi più accessibili per gli studenti. Sono stati messi a disposizione trentuno appartamenti gestiti dall’Aler, che offrono complessivamente 126 posti letto. Questa iniziativa mira a sostenere le esigenze abitative degli studenti universitari, ampliando le soluzioni di alloggio nella città.
Trentun appartamenti Aler con 126 posti letto. Su iniziativa della Regione nascerà a Pavia un nuovo studentato universitario diffuso. Lo stabilisce una delibera della giunta lombarda approvata su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale Paolo Franco di concerto con l’assessore all’Università Alessandro Fermi. Gli alloggi si trovano in centro storico, vicino alle principali Facoltà: 14 appartamenti in via Lungoticino Sforza, 13 in via Cardano, 4 in via Porta Calcinara. "Come Regione – dice l’assessore Paolo Franco – mettiamo in campo un’azione importante in grado di garantire a Pavia alloggi a canone sostenibile destinati agli universitari.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Studentati e alloggi per studenti universitari nelle città universitarie venete | Alessio Morosin
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