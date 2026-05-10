Il ministro dell’Economia ha dichiarato che senza i fondi necessari si opporrà alla riforma di Roma Capitale. La discussione riguarda in particolare la gestione degli affitti brevi nel centro storico, un tema che ha suscitato molte domande. La possibilità che la riforma non venga approvata o attuata sembra concreta, considerando le difficoltà legate alle risorse finanziarie. La proposta di modifica, quindi, potrebbe rimanere solo sulla carta.

? Domande chiave Come cambierebbe la gestione degli affitti brevi nel centro storico?. Perché la riforma rischia di restare solo sulla carta?. Chi sono le forze politiche che ostacolano i nuovi poteri?. Quali sono i modelli europei che Roma vorrebbe imitare?.? In Breve L'assessore Massimiliano Smeriglio critica le forze progressiste vicine al PD.. La riforma mira a limitare gli affitti brevi come a Parigi o Barcellona.. Nuove competenze urbanistiche servirebbero a gestire il tessuto del centro storico.. La proposta ha già superato la prima lettura presso la Camera dei deputati..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gualtieri: ‘Senza fondi per la riforma voteremo contro Roma Capitale

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