Affitti a Viterbo dove conviene davvero | la mappa dei prezzi quartiere per quartiere

A Viterbo, il mercato degli affitti varia molto tra i diversi quartieri, con alcune zone che mostrano prezzi più elevati rispetto ad altre. La richiesta di alloggi è elevata, sia da parte di lavoratori che di studenti, mantenendo un certo livello di attività nel settore immobiliare locale. Questo quadro riflette le differenze di costi e di disponibilità di alloggi nelle varie zone della città.