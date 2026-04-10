Giovedì 9 aprile si è svolto un nuovo episodio del programma televisivo, trasmesso in access prime time. Durante la puntata, un concorrente ha mostrato entusiasmo per la bellezza degli altri partecipanti, attirando l’attenzione del pubblico. La partita si è conclusa con risultati deludenti per alcuni partecipanti, ma è stato poi presentato un imprevisto che ha modificato l’andamento della trasmissione.

Anche giovedì 9 aprile è andato in onda un nuovo avvincente appuntamento con l’ access prime time di Rai1 e Affari Tuoi: come di consueto Stefano De Martino ha tenuto compagnia ai telespettatori con il game show dei pacchi, scontrandosi direttamente con Gerry Scotti e la sua Ruota della Fortuna nell’eterna battaglia degli ascolti. Accanto a De Martino gli immancabili compagni di viaggio Herbert Ballerina e Martina Miliddi. Nella puntata di giovedì a mettersi in gioco è stata una coppia che ha fatto girare la testa a tutti, al conduttore così come al pubblico da casa che non ha potuto fare a meno di notarne la bellezza. La partita però non è stata delle migliori, tra scelte sfortunate e offerte rifiutate, anche se alla fine ha riservato un colpo di scena non da poco. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, De Martino abbagliato dalla bellezza dei concorrenti: la partita è disastrosa ma finisce con un colpo di scena

Affari tuoi, De Martino: “Hai fatto il miracolo”. Ma la partita di Ester finisce malissimoStefano De Martino anche di domenica tiene compagnia al suo affezionato pubblico con una nuova, emozionante puntata di Affari tuoi.

Affari Tuoi, errori clamorosi e colpi di scena: la partita che ha fatto impazzire De MartinoNuovo avvincente appuntamento con l’access prime time di Rai1 e Affari Tuoi: anche sabato 28 marzo Stefano De Martino ha tenuto compagnia ai...

Temi più discussi: Affari Tuoi - articolo - Rai.it; Affari Tuoi, Stefano De Martino prende il posto di Herbert. Il momento mozzafiato con Martina; Affari Tuoi, la coppia di ‘bellissimi’ stravolge anche De Martino: Mai visti così. La partita disastrosa finisce in trionfo; Stefano De Martino pazzo di lei: il conduttore di Affari Tuoi esce allo scoperto su Instagram.

Affari Tuoi, De Martino abbagliato dalla bellezza dei concorrenti: la partita è disastrosa ma finisce con un colpo di scenaLa coppia che ha partecipato ad Affari Tuoi il 9 aprile ha abbagliato tutti, ma nonostante la sfortuna alla fine ha portato a casa un bel premio ... dilei.it

Affari tuoi, Herbert sostituisce De Martino e delude Alessia: Volevo Stefano. Poi la vincita più amaraNella nuova puntata del 8 aprile gioca Alessia da Brescia, che rifiuta una montagna di soldi e torna a casa con soli 30mila euro. De Martino sostituito da Herbert alla conduzione ... libero.it

La partita di Alberto e sua moglie Eleonora ad Affari Tuoi è disastrosa. I due vengono stuzzicati da Herbert Ballerina per la loro bellezza. Arrivano alla Regione Fortuna e contro ogni pronostico conquistano anche la vittoria. - facebook.com facebook

La ballerina è grata al conduttore che le ha dato la possibilità di lavorare insieme ad Affari Tuoi. Ecco cosa ha detto di lui (e come si sono conosciuti) x.com