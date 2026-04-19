Nella puntata del 19 aprile di Affari Tuoi, una campionessa olimpica ha partecipato alla trasmissione, affrontando una partita caratterizzata da momenti di incertezza e di successo. Durante la trasmissione, il conduttore Stefano De Martino ha cercato di consolare l’atleta e ha raccontato un record particolare legato alla sua carriera. La puntata si è conclusa con un finale che ha sorpreso sia il pubblico che i partecipanti.

La puntata del 19 aprile di Affari Tuoi ha visto giocare una campionessa olimpica in una partita fatta di alti e bassi con un finale decisamente inaspettato. A supportare e consolare la concorrente Stefano De Martino che sa sempre come cogliere il lato positivo durante i momenti più difficili della trasmissione. Affari Tuoi, arriva la campionessa olimpica. Protagonista della puntata del 19 aprile di Affari Tuoi, Giulia Emmolo per la Liguria. La concorrente, originaria di Imperia, ha raccontato a Stefano De Martino di essere un agente delle forze dell’ordine. A colpire il pubblico è stato però soprattutto il suo passato di campionessa, Giulia ha infatti fatto parte del Setterosa, la nazionale italiana di pallanuoto femminile.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino consola la campionessa olimpica e svela il bizzarro record

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