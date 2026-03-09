Herbert Ballerina si nasconde durante la trasmissione di Affari tuoi trasmessa su Rai 1. Per i telespettatori, ci sono due versioni dello show: quella principale e un programma collaterale condotto da Stefano De Martino. Durante la trasmissione, Ballerina appare in modo inaspettato e si mostra in un aspetto particolare. La sua presenza è centrale nel format, che combina il gioco con momenti di spettacolo.

Come sempre, per i telespettatori di Rai 1, ci sono due Affari tuoi: uno è quello della partita vera e propria, l'altro è lo show collaterale del quiz dell' access prime time condotto da Stefano De Martino, che vede in Herbert Ballerina il protagonista assoluto. A volte, addirittura più commentato dei concorrenti. Il merito è legato a uno dei momenti più cult di questa stagione, l'entrata in scena en travesti sulle note di Esibizionista di Annalisa, tormentone da dancefloor che si trasforma in riempi-pista anche nello studio del programma. Quando Herbert entra, i pacchisti e De Martino ballano con lui. "Ma anche voi quando inizia il balletto... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari tuoi, Herbert Ballerina si nasconde: com'è conciato

