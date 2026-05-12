Durante una puntata di Affari Tuoi, un audio diffuso di Herbert Ballerina ha suscitato discussioni online. Nel frammento, l’attore si rivolge ai concorrenti Lupo e Thanat, commentando in modo critico. La diffusione del file audio ha portato molti utenti a commentare, alcuni sostenendo il tono tagliente, altri criticando il comportamento. La vicenda ha generato un acceso dibattito tra chi difende la libertà di espressione e chi ritiene il commento inappropriato.

Durante una puntata di Affari Tuoi, un audio di Herbert Ballerina cattura l'attenzione del pubblico: il suo commento su Lupo e Thanat divide i telespettatori tra ironia e polemica sui social. Nuova puntata ieri sera per Affari Tuoi, il celebre gioco dei pacchi oggi condotto da Stefano De Martino. Al suo fianco continuano a esserci Herbert Ballerina e, dalla metà della stagione, anche Martina Miliddi, protagonista dell'intermezzo dedicato al pacco ballerina. Lupo e Thanat meno presenti nelle nuove puntate di Affari Tuoi Tra i dettagli che non sono passati inosservati al pubblico più affezionato del programma c'è il ruolo sempre più marginale di Lupo e Thanat, due volti storici del programma dell'access time Rai.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Affari Tuoi, l'audio di Herbert Ballerina è un caso: commento duro su Lupo e Thanat

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