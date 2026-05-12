AEW | Triller TV trascinata in tribunale TrillerTV da anni non pagavano gli incassi dei PPV

La AEW ha intentato una causa legale contro TrillerTV e la società madre Triller Group Inc., accusandoli di non aver corrisposto circa cinque milioni di dollari relativi agli incassi dei pay-per-view. La questione riguarda i pagamenti dovuti dalla piattaforma di streaming alla compagnia di wrestling, che sostiene di non aver ricevuto quanto pattuito da diversi anni. La disputa si è tradotta in un procedimento giudiziario avviato di recente.

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La AEW ha avviato un’azione legale contro TrillerTV e la sua società madre Triller Group Inc., sostenendo che la piattaforma di streaming debba alla compagnia di Tony Khan poco meno di cinque milioni di dollari. La somma deriverebbe da ricavi non corrisposti relativi alle vendite dei pay-per-view della AEW e dai proventi del servizio in abbonamento AEW Plus, ora dismesso. Il fascicolo è stato depositato il 29 aprile presso la Duval County Court, in Florida. Nell’atto introduttivo, i legali della AEW accusano la società madre di TrillerTV di aver utilizzato i ricavi generati dai contenuti della federazione per finanziare altre attività aziendali, tra cui una piattaforma social che non è mai decollata, anziché versare quanto dovuto.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Triller TV trascinata in tribunale TrillerTV, da anni non pagavano gli incassi dei PPV ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Un ppv da smussare: la top 5 di AEW Revolution 2026 AEW: In arrivo un nuovo PPV, ecco i dettagliLa AEW potrebbe essere pronta ad aggiungere un nuovo pay-per-view al proprio calendario.