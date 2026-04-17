La AEW si prepara a organizzare un nuovo pay-per-view nel mese di luglio, secondo quanto riportato da un podcast dedicato al wrestling. La compagnia ha annunciato un evento inedito chiamato AEW Redemption, che dovrebbe inserirsi nel calendario dei pay-per-view già esistenti. Al momento, non sono stati forniti dettagli specifici sulla location o sul formato dell’evento. La notizia ha attirato l’attenzione dei fan e degli addetti ai lavori.

La AEW potrebbe essere pronta ad aggiungere un nuovo pay-per-view al proprio calendario. Secondo quanto riportato da Andrew Zarian nel suo The Mat Men Podcast, la compagnia avrebbe individuato la finestra di luglio per ospitare un evento inedito battezzato AEW Redemption. Luglio, l’unico mese libero nel calendario PPV della AEW. La data ufficiale non è ancora stata confermata, ma luglio rappresenta l’unico mese disponibile nel fitto calendario attuale dei grandi appuntamenti della AEW. A maggio è in programma Double or Nothing, a giugno andrà in scena Forbidden Door, la co-produzione con la NJPW, mentre ad agosto toccherà ad All In a Londra. In questo quadro, la finestra di luglio risulta l’unica disponibile per un eventuale nuovo spettacolo.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: In arrivo un nuovo PPV, ecco i dettagli

Notizie correlate

Leggi anche: Un ppv da smussare: la top 5 di AEW Revolution 2026

Leggi anche: AEW: Ora è ufficiale, sarà FTR vs Cope/Christian al ppv Dynasty

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Chris Jericho ha firmato un lungo contratto con la AEW; Darby Allin è il nuovo campione mondiale AEW; AEW Dynamite 08-04-2026, tutti i risultati; AEW: Darby Allin è il nuovo campione del mondo! MJF battuto in soli due minuti.

AEW: Darby Allin è il nuovo campione del mondo! MJF battuto in soli due minutiIl grande momento per Darby Allin è finalmente arrivato questa notte, lui considerato uno dei pilastri della AEW al pari di MJF non aveva mai vinto il Titolo Mondiale AEW e l'ultimo match combattuto ... zonawrestling.net

AEW: La Don Callis Family al servizio di MJF, Andrade non sembra convintoLa puntata di Dynamite del 1° aprile ha aggiunto un nuovo tassello alla card di AEW Dynasty: Darby Allin affronterà Andrade El Idolo nel pay-per-view del 12 aprile, in diretta dalla Rogers Arena di Va ... zonawrestling.net

Meteo, in arrivo il Super El Nino: previste forti ondate di calore ed eventi estremi In Europa è in arrivo un "super El Nino" che porterà conseguenze impattanti: ne ha parlato la National Oceanic and Atmospheric Administration americana (Noaa), spiegando che facebook

Autotrasporto, in arrivo il blocco. Lunedì la comunicazione al Garante scioperi x.com