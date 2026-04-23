Aeroporti Enac | L’Emilia-Romagna modello nazionale Spinta anche per Parma nel sistema regionale

Durante un evento a Rimini dedicato allo sviluppo dell’aeroporto Fellini, il presidente di Enac ha dichiarato che l’Emilia-Romagna si sta distinguendo come esempio di sistema aeroportuale integrato a livello nazionale. La regione riceve anche attenzione per il potenziale di crescita di Parma nel quadro del sistema regionale. L’intervento si è concentrato sul ruolo strategico della regione nel panorama aeroportuale italiano.

L’Emilia-Romagna si candida a diventare un modello nazionale di sistema aeroportuale integrato. A dirlo è il presidente di Enac, Pierluigi Di Palma, intervenuto a Rimini in occasione della presentazione del progetto di sviluppo dell’aeroporto Fellini.Di Palma ha elogiato la scelta della Regione.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Aeroporti, la Regione rafforza il sistema dell’Emilia-Romagna: in campo 4 milioni di euro l’annoUna pianificazione di lungo periodo che consentirà di considerare il ruolo di tutti gli scali regionali – Bologna, Parma, Forlì, Rimini – all’interno... Aeroporti, verso una cabina di regia regionale: "Vogliamo rafforzare la competitività dell'Emilia Romagna"Rafforzare l’attrattività dell’Emilia Romagna e il ruolo strategico delle infrastrutture aeroportuali e di intermodalità all’interno di una visione... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: L’Emilia-Romagna ha una legge sugli aeroporti, c’è il via libera dell’assemblea legislativa regionale; Al via la rete degli aeroporti, approvata la legge regionale. Intercetteremo nuovi voli e farà bene anche al nostro turismo; E-R approva legge che potenzia scali aeroportuali minori; Sistema aeroportuale, la Regione accelera e punta sugli scali minori: ma è scontro sulle risorse. Aeroporti dell’Emilia Romagna messi in rete a vantaggio dell’efficienzaAeroporti dell’Emilia Romagna messi in rete a vantaggio dell’efficienza. Il Consiglio regionale approva la legge di riforma che riguarda gli scali di Bologna, Parma, Forlì e Rimini. ilnordestquotidiano.it Dall’Emilia-Romagna 4 milioni per gli aeroporti di Forlì, Rimini e Parma: Ma la guerra in Iran mette tutto in bilicoGli aeroporti dell’Emilia-Romagna crescono, ma per l’estate si temono gli effetti del blocco di Hormuz. E’ chiaro che sono dinamiche che vanno al di ... corriereromagna.it Il presidente della Regione Emilia-Romagna ha annunciato di essere in contatto tramite WhatsApp con il ministro dei Trasporti al fine di fissare la convocazione e arrivare in breve tempo all’intesa sui lavori - facebook.com facebook Dopo la grandine e il maltempo in Emilia Romagna arriva un vero e proprio assaggio d’estate con temperature intorno ai 25 gradi e in alcune zone si potrebbero toccare addirittura i 27 x.com