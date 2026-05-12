Aeroitalia | +23,7% di passeggeri è la compagnia italiana in maggiore crescita nel 2025

Nel 2025, Aeroitalia ha registrato un aumento del 23,7% nel numero di passeggeri trasportati, diventando la compagnia italiana con la crescita più significativa. I dati ufficiali dell'ENAC mostrano come questa compagnia abbia visto un incremento rilevante nel traffico aereo rispetto agli anni precedenti, consolidando la propria posizione nel mercato nazionale. La crescita si riflette in numeri e percentuali, senza considerazioni aggiuntive.

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Aeroitalia si afferma leader per crescita nel traffico passeggeri tra i vettori italiani secondo i dati ufficiali pubblicati dall'ENAC per l'anno 2025. Il rapporto evidenzia che Aeroitalia ha registrato 2,9 milioni di passeggeri, con un incremento del traffico passeggeri pari al +23,7% rispetto al 2024. Questa performance rappresenta la crescita relativa più elevata tra tutti i principali vettori tradizionali operanti in Italia e consente alla compagnia di consolidare la sua posizione tra i primi cinque vettori nel mercato nazionale. Le compagnie più vicine per incremento percentuale sono Air France e British Airways, entrambe con +9,4% e +9,3% rispettivamente.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Aeroitalia: +23,7% di passeggeri, è la compagnia italiana in maggiore crescita nel 2025 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Aeroitalia decolla. Tre milioni di passeggeriConnettività territoriale, attraverso un’articolata rete di collegamenti in grado di servire territori a volte poco considerati dal trasporto aereo... Aeroitalia presenta la nuova livrea: simbolo di crescita e nuova identitàAeroitalia annuncia il rinnovamento della propria livrea, quale segno tangibile di una nuova fase di crescita e di un posizionamento sempre più...