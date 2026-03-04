Aeroitalia ha svelato la nuova livrea dei propri aerei, segnando un passo importante nella sua evoluzione. La compagnia ha scelto di aggiornare l’aspetto visivo della flotta per riflettere un’immagine più moderna e riconoscibile. L’operazione coinvolge tutti i velivoli e rappresenta un cambiamento visibile verso una identità più forte nel settore dell’aviazione europea.

Aeroitalia annuncia il rinnovamento della propria livrea, quale segno tangibile di una nuova fase di crescita e di un posizionamento sempre più distintivo nel panorama dell'aviazione europea. Il nuovo design, applicato sulla flotta a partire da oggi, rappresenta pienamente lo slancio e l'ambizione della compagnia verso il futuro. La nuova livrea si distingue per linee moderne, pulite ed essenziali, unite ai colori simbolo dell'identità italiana: il verde, il bianco e il rosso scorrono con eleganza sulla coda, proiettandosi lungo la fusoliera in un dinamismo che richiama la vocazione innovativa e affidabile della compagnia. Il logo “AEROITALIA”, in caratteri solidi e marcati, campeggia ben visibile sulla parte anteriore dell'aeromobile, comunicando solidità, chiarezza e un nuovo slancio progettuale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Aeroitalia presenta la nuova livrea: simbolo di crescita e nuova identità

