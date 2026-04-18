aeroitalia decolla tre milioni di passeggeri

Aeroitalia ha raggiunto il traguardo di tre milioni di passeggeri trasportati, confermando la crescita della sua rete di collegamenti. La compagnia aerea continua ad ampliare le rotte, migliorando la connettività tra diverse destinazioni. I voli coprono varie città, offrendo alternative di viaggio a numerosi passeggeri. La crescita del numero di passeggeri si riflette nell'espansione delle operazioni e nell'aumento delle destinazioni servite.

Connettività territoriale, attraverso un’articolata rete di collegamenti in grado di servire territori a volte poco considerati dal trasporto aereo tradizionale, senza tuttavia rinunciare ai principali aeroporti, come Linate e Fiumicino, e sviluppando un’offerta sia business che leisure che possa collocarla al di sopra del segmento low cost. Questa la filosofia di Aeroitalia, la compagnia aerea guidata da Gaetano Intrieri, amministratore delegato. Siete nati nel 2022 e nel 2025 avete festeggiato i 3 milioni di biglietti venduti: quale il bilancio di questo primo quadriennio? "Il bilancio è positivo e rispecchia il modello di crescita responsabile che ci eravamo prefissati.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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How Oman Air Is Building The Anti-Emirates

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