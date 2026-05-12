Aerobica Porto Sant’Elpidio applaude i Campionati Gold | test match internazionale con il Portogallo

Nel fine settimana, il PalaSport di Porto Sant’Elpidio ha ospitato i Campionati Nazionali di Categoria Gold di aerobica, coinvolgendo atlete nelle categorie Allieve, Junior e Senior. L’evento ha visto la partecipazione di un test match internazionale con il Portogallo, attirando l’attenzione degli appassionati locali. La competizione ha rappresentato un momento importante per lo sport nella città, con numerosi atleti pronti a confrontarsi sul tatami.

Il PalaSport di Porto Sant’Elpidio è stato il cuore dell’aerobica italiana nel weekend dei Campionati Nazionali di Categoria Gold Allieve, Junior e Senior. Una manifestazione imponente, organizzata dall’Artistica Porto Sant’Elpidio, che ha portato in pedana circa 500 atleti e 370 esercizi, sotto la direzione di gara di Claudia Rosini. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Un’iniziativa nata nel quadro del protocollo d’intesa tra la Federazione Ginnastica d’Italia e la federazione lusitana, rappresenta dal presidente Luis Arrais.🔗 Leggi su Sportface.it

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