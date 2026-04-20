Il sindaco di Porto Sant’Elpidio ha annunciato che alcuni cantieri della città sono rimasti incompleti a causa di scelte fatte in passato dalla precedente amministrazione. Durante un intervento pubblico, ha criticato il Partito Democratico per aver gestito in modo inefficiente alcune questioni legate ai lavori pubblici e alle decisioni prese anni fa. La comunicazione si concentra sulle responsabilità di chi ha governato prima e sui lavori ancora da completare.

Il sindaco di Porto Sant’Elpidio, Massimiliano Ciarpella, ha lanciato un attacco frontale contro il Partito Democratico, accusando la vecchia classe politica locale di aver lasciato in eredità una serie di cantieri problematici e decisioni prive di lungimirenza. Durante un sopralluogo che lo ha muoversi tra l’area dell’Orfeo Serafini, il mercato coperto e Villa Murri, il primo cittadino ha ribaltato le critiche ricevute, sostenendo che l’attuale amministrazione stia faticando proprio per correggere gli errori progettuali e la mancanza di visione strategica lasciati dai predecessori. La gestione dei cantieri tra errori di pianificazione e necessità di riparazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Porto Sant’Elpidio: il sindaco svela i fallimenti del passato

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