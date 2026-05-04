A Porto Sant’Elpidio si è svolto il tradizionale evento del Primo Maggio, attirando un gran numero di persone. Le autorità hanno organizzato un sistema di gestione dei flussi per garantire la sicurezza e prevenire disagi. I turni di servizio sono iniziati alle 6 del mattino e sono stati coordinati da un team dedicato. La giornata si è svolta senza incidenti significativi, grazie alle misure adottate.

? Cosa scoprirai Come hanno gestito i flussi di migliaia di persone senza disagi?. Chi ha coordinato i turni di servizio dalle 6 del mattino?. Perché le pattuglie miste hanno garantito la sicurezza dei cittadini?. Cosa è successo durante l'unico episodio isolato segnalato in città?.? In Breve 26 unità della Polizia locale operative dalle 6:00 fino alle 3:00 del mattino successivo.. Pattuglie miste con Carabinieri e Guardia di Finanza hanno garantito la sicurezza territoriale.. Protezione Civile e Centro Operativo Comunale hanno coordinato i soccorsi durante l'evento.. Segnalato un unico incidente stradale con guida in stato di ebbrezza lontano dai festeggiamenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Porto Sant’Elpidio, folla e sicurezza: successo per il Primo Maggio

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