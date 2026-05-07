Parroco chiude la chiesa per l’Adunata degli Alpini | Impossibile muoversi in città

Da genovatoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica, la chiesa di San Torpete nel centro storico di Genova rimarrà chiusa a causa dell’Adunata Nazionale degli Alpini. La decisione è stata presa dal parroco, che ha spiegato che sarà difficile muoversi in città durante l’evento. La chiusura riguarda l’intera giornata e si inserisce nelle misure adottate per gestire l’afflusso di persone e il traffico in zona.

La chiesa di Chiesa di San Torpete, nel centro storico di Genova, resterà chiusa domenica in occasione dell’Adunata Nazionale degli Alpini. A comunicarlo è stato il parroco don Paolo Farinella con un cartello affisso all’esterno dell’edificio religioso.“Questa chiesa di San Torpete non ha.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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