Parroco chiude la chiesa per l’Adunata degli Alpini | Impossibile muoversi in città

Domenica, la chiesa di San Torpete nel centro storico di Genova rimarrà chiusa a causa dell’Adunata Nazionale degli Alpini. La decisione è stata presa dal parroco, che ha spiegato che sarà difficile muoversi in città durante l’evento. La chiusura riguarda l’intera giornata e si inserisce nelle misure adottate per gestire l’afflusso di persone e il traffico in zona.

La chiesa di Chiesa di San Torpete, nel centro storico di Genova, resterà chiusa domenica in occasione dell’Adunata Nazionale degli Alpini. A comunicarlo è stato il parroco don Paolo Farinella con un cartello affisso all’esterno dell’edificio religioso.“Questa chiesa di San Torpete non ha.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Adunata Alpini, annullati due mercati rionali in città: la protesta di AnvaContinuano le proteste relative ai provvedimenti per la 97esima Adunata Nazionale degli Alpini in previsione dall'8 al 10 maggio, con 400mila... Comunicato Stampa: Adunata nazionale degli Alpini 2028I consiglieri regionali Alberto Bozza (Capogruppo di Forza Italia) e Matteo Pressi (Capogruppo di Stefani Presidente) hanno presentato una loro... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Parroco chiude la chiesa per l’Adunata degli Alpini: Impossibile muoversi in città; Don Umberto Sordo riposa tra le braccia del Padre; La parrocchia di Mussetta festeggia il cinquantesimo anniversario della consacrazione della chiesa; Portico SS.Annunziata chiuso dalle transenne ma Le porte della parrocchia sono sempre aperte. Parroco chiude la chiesa per l’Adunata degli Alpini: Impossibile muoversi in cittàDon Farinella annuncia la chiusura di San Torpete domenica. Per l’arrivo di circa 400mila alpini il Comune ha disposto scuole chiuse, stop a molti parchi e modifiche alla viabilità ... genovatoday.it Rompono il muretto della chiesa: i ragazzi rimediano pulendo la parrocchiaUn episodio di vandalismo avvenuto alcune settimane fa nella comunità pastorale di Capanne, Marti e Montopoli si è trasformato in un'occasione di dialogo ... gonews.it La natura ha chiuso le porte sul sentiero n3 all'altezza della Casa del Parroco (Valsanzibio). Un'enorme edera con le sue bacche da una parte e un rovo davvero pungente dall'altra. - facebook.com facebook