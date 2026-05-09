A Genova si sono radunate circa 7.000 persone provenienti dal Trentino in occasione dell’adunata degli Alpini. Tra i partecipanti si trovano numerosi artigiani, tra cui uno di Segonzano, noto per aver scolpito un cappello alpino in legno. La delegazione trentina è arrivata in città con un gruppo formato da diverse persone, mentre le modalità di guida sono state oggetto di domande da parte dei presenti.

? Domande chiave Come ha fatto l'artigiano di Segonzano a scolpire quel cappello?. Chi guida la delegazione trentina arrivata a Genova?. Dove si svolgerà il momento più atteso della sfilata conclusiva?. Perché questa partecipazione unisce così tanto le montagne al mare?.? In Breve 7.000 alpini trentini animano le piazze di Genova per la 97esima edizione.. Egidio Petri espone un imponente cappello scolpito nel legno della Val di Cembra.. Presidente Paolo Frizzi guida la delegazione per onorare i compagni scomparsi.. Domani la grande sfilata conclusiva percorrerà le vie del capoluogo ligure.. Circa 7.000 alpini provenienti dal Trentino hanno raggiunto Genova per la 97esima Adunata nazionale, portando nelle piazze liguri una delegazione massiccia che anima i festeggiamenti iniziati nella giornata di ieri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Adunata Alpini a Genova: 7.000 trentini accendono la città

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