’Adhd | profili clinici e trattamento’ Iperattività e impulsività in età scolare

Da lanazione.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 16 si terrà un evento al Santa Maria della Scala dedicato all’ADHD, con focus su aspetti clinici e trattamenti. Durante l’incontro si parlerà di iperattività e impulsività nei bambini in età scolare, analizzando le caratteristiche e le traiettorie di sviluppo di questa condizione. Il programma prevede approfondimenti sulle modalità di diagnosi e sulle strategie terapeutiche più utilizzate nel percorso evolutivo dei soggetti interessati.

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Approfondire aspetti clinici e terapeutici dell’ Adhd lungo l’arco evolutivo. Questo il principale obiettivo dell’evento dal titolo ’Adhd: profili clinici, traiettorie evolutive e implicazioni di trattamento’, che si terrà sabato 16 al Santa Maria della Scala dalle 9.30 alle 18, con responsabile scientifica la dottoressa Valeria Scandurra (nella foto) della Neuropsichiatria infantile dell’AouS: "L’incontro riunirà esperti del settore – afferma la dottoressa Scandurra - che si confronteranno sull’Adhd, uno dei disordini neuroevolutivi più frequenti, caratterizzato da iperattività, impulsività, incapacità a concentrarsi che si manifesta durante l’età scolare.🔗 Leggi su Lanazione.it

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