’Adhd | profili clinici e trattamento’ Iperattività e impulsività in età scolare

Sabato 16 si terrà un evento al Santa Maria della Scala dedicato all’ADHD, con focus su aspetti clinici e trattamenti. Durante l’incontro si parlerà di iperattività e impulsività nei bambini in età scolare, analizzando le caratteristiche e le traiettorie di sviluppo di questa condizione. Il programma prevede approfondimenti sulle modalità di diagnosi e sulle strategie terapeutiche più utilizzate nel percorso evolutivo dei soggetti interessati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Approfondire aspetti clinici e terapeutici dell’ Adhd lungo l’arco evolutivo. Questo il principale obiettivo dell’evento dal titolo ’Adhd: profili clinici, traiettorie evolutive e implicazioni di trattamento’, che si terrà sabato 16 al Santa Maria della Scala dalle 9.30 alle 18, con responsabile scientifica la dottoressa Valeria Scandurra (nella foto) della Neuropsichiatria infantile dell’AouS: "L’incontro riunirà esperti del settore – afferma la dottoressa Scandurra - che si confronteranno sull’Adhd, uno dei disordini neuroevolutivi più frequenti, caratterizzato da iperattività, impulsività, incapacità a concentrarsi che si manifesta durante l’età scolare.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Adhd: profili clinici e trattamento’. Iperattività e impulsività in età scolare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Comunicato Stampa: ‘ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività), bambini e adolescenti'Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, la consigliera regionale Anna Maria Bigon (Pd), componente della commissione... UNICEF: 188 milioni di bambini in età scolare e adolescenziale obesi nel mondoIn Italia la percentuale di bambini e bambine di età compresa tra i 5 e i 19 anni che vivono con sovrappeso è pari al 27% nel 2022 e dei bambini che... Argomenti più discussi: ADHD: profili clinici, traiettorie evolutive e implicazioni di trattamento. È questo il titolo dell'evento che si terrà il 16 maggio presso il Complesso museale Santa Maria della Scala; ADHD, A SIENA ESPERTI A CONFRONTO SU DIAGNOSI E TERAPIE; Educazione stradale: la Polizia Locale incontra i piccoli della Pestalozzi; Block Notes Venerdi 8 Maggio 2026. #ADHD: profili clinici, traiettorie evolutive e implicazioni di trattamento ? ao-siena.toscana.it/2026/05/11/adh… con intervista alla responsabile scientifica del seminario, #ValeriaScandurra ?? youtube.com/watch?v=FN5Nam… x.com È indicativo di ADHD? reddit ADHD: profili clinici, traiettorie evolutive e implicazioni di trattamentoSIENA. Approfondire i principali aspetti clinici e terapeutici dell’ADHD lungo l’arco evolutivo. Questo il principale obiettivo dell’evento, giunto alla ... ilcittadinoonline.it