Comunicato Stampa | ‘ADHD Disturbo da Deficit di Attenzione Iperattività bambini e adolescenti'

Oggi, nella sala Stampa 'Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, si è tenuta una conferenza dedicata al ADHD, il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, che riguarda bambini e adolescenti. La discussione ha coinvolto esperti e rappresentanti istituzionali, illustrando aspetti clinici e modalità di diagnosi. Sono stati presentati dati aggiornati e si sono affrontate le sfide legate alla gestione e al supporto dei giovani affetti da questa condizione.

Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, la consigliera regionale Anna Maria Bigon (Pd), componente della commissione consiliare competente in politiche sociosanitarie, è intervenuta sul tema: ‘ADHD (Disturbo da Deficit di AttenzioneIperattività), bambini e adolescenti, tra servizi territoriali carenti e inesistenti', assieme a Cristina Ceriani, Presidente del gruppo ‘ADHD Veneto', e a Valentina Zenatti, Vicepresidente del gruppo. “Oggi, portiamo all'attenzione un tema, quello dell'ADHD, il disturbo da deficit di attenzioneiperattività, che per troppo tempo è restato ai margini delle politiche regionali – ha affermato...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: ‘ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività), bambini e adolescenti' ADHD in bambini, adolescenti e adulti: sintomi, diagnosi e trattamenti efficaci Notizie correlate Deficit di attenzione e iperattività, troppe diagnosi frettolose sui bimbi«Gli studi epidemiologici affidabili, non sponsorizzati dalle aziende farmaceutiche, non dimostrano un trend in aumento di casi di Adhd. Deficit attenzione e iperattività, all’Università Bicocca al via raccolta fondi per TapTinoL’Università di Milano-Bicocca ha deciso di lanciare una campagna di crowdfunding per sostenere TapTino, un progetto con cui sviluppare uno strumento...