UNICEF | 188 milioni di bambini in età scolare e adolescenziale obesi nel mondo

In Italia la percentuale di bambini e bambine di età compresa tra i 5 e i 19 anni che vivono con sovrappeso è pari al 27% nel 2022 e dei bambini che vivono con obesità è del 10%. 4 marzo 2026 – In occasione della Giornata Mondiale dell’Obesità (oggi) l’UNICEF Italia ricorda che nel mondo 188 milioni di bambini in età scolare e adolescenziale – ovvero 1 bambino su 10 – nel mondo è obeso e dedica la giornata all’importanza di una sana e corretta alimentazione, sin dalla nascita. Secondo un recente rapporto dell’UNICEF, lo scorso anno l’obesità ha superato per la prima volta il sottopeso come forma più diffusa di malnutrizione esupera ora il sottopeso in tutte le regioni del mondo, ad eccezione dell’Africa subsahariana e dell’Asia meridionale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Unicef: più obesità che sottopeso come forma di malnutrizione

