Salute 20% italiani con sindrome metabolica 10 mosse per invertire la rotta

In Italia, circa il 20% della popolazione adulta soffre di sindrome metabolica. Questa condizione comprende obesità addominale, ipertensione, alterazioni della glicemia e dislipidemia. Per affrontare questa situazione, sono state individuate dieci strategie volte a invertire la tendenza e migliorare la salute generale. La diffusione di questa sindrome rappresenta una sfida importante per il sistema sanitario e richiede interventi mirati.

(Adnkronos) – Obesità addominale, ipertensione, alterazioni della glicemia e dislipidemia: è la sindrome metabolica. Le ultime analisi mostrano un aumento delle criticità con l'avanzare dell'età e l'Italia non è immune, circa il 20% della popolazione ne soffre. Ma la sindrome metabolica raddoppia raggiungendo il 40% tra i 60 e i 69 anni, e superando il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cure. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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