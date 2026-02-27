Salute | irregolarità mestruale Pcos e sindrome metabolica a Roma focus su adolescenti

A Roma, oggi si è tenuto un evento dedicato alle adolescenti per discutere di irregolarità mestruali, sindrome dell’ovaio policistico e sindrome metabolica. La giornata ha coinvolto professionisti e giovani, evidenziando l’importanza di riconoscere precocemente i sintomi e di aumentare la consapevolezza su queste condizioni che interessano molte ragazze in età adolescenziale.

Roma, 27 feb. (Adnkronos Salute) - Accendere i riflettori sull'adolescenza, una fase spesso considerata "di assestamento", ma che può rappresentare un momento decisivo per riconoscere segnali precoci di patologie ginecologiche ed endocrine. E' questo l'obiettivo de 'Il tango dell'adolescenza - Corso di alta formazione: primi passi nella salute ginecologica ed endocrinologica dell'adolescente', in programma oggi a Roma. Irregolarità del ciclo, amenorrea, sanguinamenti abbondanti o dismenorrea severa - riporta una nota - sono frequentemente interpretati come fisiologici nei primi anni dopo il menarca. In parte possono esserlo.